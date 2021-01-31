شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى10544 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 10400 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,505 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,584 نقطة