الأسهم أمام نقلة نوعية للارتقاء إلى أسواق متقدمة

متابعة: أنور داود، ومهند داغر

توقع خبراء ماليون أن تشهد أسواق المال المحلية نقلة نوعية على طريق الارتقاء إلى «متقدمة»، في ظل الإدراجات الكثيرة المحتملة خلال الفترة المقبلة، مع تنويع كبير للشركات وتوسيع قاعدة المساهمين والقطاعات الممثلة في الأسواق، بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 3 لسنة 2021 بإدراج أسهم الشركات المساهمة بأسواق الأوراق المالية في إمارة دبي.

وقال الخبراء في تصريحات لـ«الخليج»: «متى ما أدرجت هذه الشركات وقامت بالإفصاحات المطلوبة بالإدراج، قد نجد نوعية مستثمرين جدد؛ الأمر الذي يساعدها في رفع رؤوس أموالها وبيع جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وبالتالي تستطيع أن تنمي قاعدتها الرأسمالية، وأعمالها خلال السنوات المقبلة بطريقة سهلة».

شدد الخبراء على أهمية القرار في تعميق أسواق المال، لاسيما سوق دبي؛ الأمر الذي سيزيد القيمة السوقية والأسهم المدرجة، ويقلل المخاطر ويسمح للصناديق والمحافظ الاستثمارية بالتنويع في استثماراتها.

تعميق السوق

وأكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في «الظبي كابيتال»، أهمية القرار في ما يختص بالأسواق المالية في الإمارات وسوق دبي على وجه الخصوص، ويهدف إلى تعميق سوق المال لاسيما أن تأكيد إدراج هذه الشركات في سوق دبي، سيزيد من ثقل هذا السوق، من حيث القيمة السوقية، والأسهم المدرجة، ومن حيث اهتمام الشركات بالإدراج.

وقال ياسين: «الشركات المساهمة العامة المدرجة في إمارة دبي، سواء كانت مدرجة حتى ضمن سلطات المناطق الحرة، أيضاً مفروض عليها الإدراج في هذا السوق، وبالتالي ربما تصبح سوق الأسهم الرئيسي في دبي، وبورصة دبي سواء في سوقيها (دبي وناسدك)، بينما الأسواق الأخرى مثل السلع والمعادن.. الموجودة في المناطق الأخرى، ستكون متخصصة في أدوات استثمارية أخرى غير الأسهم».

وشدد ياسين على أهمية القرار، خاصة أن عملية انتظار الإصدارات الأولية وتحويل شركات سواء كانت عائلية أو خاصة، إلى مساهمة عامة، يأخذ الكثير من الوقت ولا يتم بالسرعة والسلاسة المطلوبة، والكلفة تكون أكبر نظراً إلى الحاجة إلى بنوك استثمارية، ومدققي حسابات للقيام بعمليات التقييم.

وأضاف: «في الماضي كنا نحتاج إلى كل هذه المعاملات من خلال التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن ثم التقدم إلى سوق دبي المالي، بينما يُظهر هذا القرار أن سلطة سوق دبي، هي من تقوم بالموافقة على إدراج هذه الشركات ومتابعتها، دون الحاجة إلى أخذ الموافقات الأخرى، لأننا نتحدث عن الشركات العاملة في إمارة دبي بشكل خاص، والشركات الأجنبية العاملة في دولة الإمارات، ولكنّ جزءاً من أعمالها في إمارة دبي.

قاعدة المستثمرين

وتابع: «هذا سيجعلنا نرى شركات كثيرة تدرج العام المقبل، سواء كان تدولها كبيراً أو غير ذلك في البداية، ولكنها ستمثل تنوعاً كبيراً للشركات وأنواعها المدرجة في السوق، وستوسع قاعدة المساهمين والقطاعات الممثلة في السوق، ولا تتركز فقط على العقار والبنوك، ومن ثم قد نجد الشركات الصناعية الموجود في جبل علي ومناطق سلطة دبي المالية، ودبي للإعلام، ومدينة التعليم والمعرفة».

وقال ياسين: «ربما تأتي هذه الشركات وتدرج في السوق، ومتى ما أدرجت وقامت بالإفصاحات المطلوبة بالإدراج، قد تجذب مستثمرين جدداً مما يساعدها في الإصدارات ورفع رؤوس أموالها، وبيع جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وتستطيع أن تنمي قاعدتها الرأسمالية، وأعمالها خلال السنوات المقبلة بطريقة سهلة».

ورأى ياسين أن القرار أزال كثيراً من العوائق والعقبات التي كانت تؤخر إدراج كثير من الشركات ذات الأداء الجيد والميزانية القوية والتدفقات المالية من الإدراج في الأسواق المالية، وبالتالي أصبحت لدى سوق دبي سلطة الإدراج بسرعة، كما قد نشهد مرحلة جديدة من ازدهار سوق دبي المالي ونموه خلال العامين المقبلين، مع دخول هذه الشركات وبدء تعود المستثمرين عليها والتداول بأسهمها.

نقلة نوعية

ووصف المحلل المالي وضاح الطه، القرار بالطموح جداً، معتبراً أنه سينقل أسواقنا المحلية إلى مستوى آخر، يخلق نقلة نوعية في أكثر من سوق، بحيث يمكن أن يكون هناك سوق آخر غير السوق الرئيسية، وهذا يعزز فكرة الانتقال إلى الأسواق المتقدمة.

وأشار الطه إلى أنه من الصعب التوفيق في هذا الطموح الواسع الذي جاء في القرار والسوق الحالي، وبالتالي يمكن أن يكون هناك أكثر من سوق تتناسب مع الشروط، وكذلك التصنيف الذي يعتمد على الشروط الأساسية لكل سوق، لأن منصة التداول تبقى هي نفسها ويتم تصنيف الشركات إلى مجموعات.

وتوقع الطه في حال تم تنفيذ القرار على النحو المذكور، أننا سنشهد قطاعات جديدة تدخل إلى الأسواق؛ الأمر الذي سيشكل عامل جذب مهماً، لاسيما أننا نعاني محدودية القطاعات، والتي لا تعكس الاقتصاد الكلي في الدولة، ومن هنا سيسهم القرار في سد الفجوة بين القطاعات الموجودة والقطاعات الجديدة، وهذا الأمر يؤدي إلى تقليل المخاطر مع إمكانية تنويع المحافظ والصناديق الاستثمارية في قطاعات أكبر، وستخلق عامل جذب للمستثمر الأجنبي».

دماء جديدة

وقال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية: «إن مرسوم إدراج أسهم الشركات المساهمة في أسواق الأوراق المالية بإمارة دبي، يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً».

وأضاف مسلم أن المرسوم سيسهم في زيادة حجم أسواق الأوراق المالية في سوق دبي، أو ناسداك دبي، من حيث عدد الشركات المدرجة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيسهم في زيادة عدد الأسهم المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب من جميع الفئات.

وأكد مسلم أن المرسوم سيضخ دماء جديدة في أسواق الأوراق المالية في دبي من خلال توسيع الأسواق المالية، وبالتالي استقطاب استثمارات أكبر في المرحلة المقبلة.

