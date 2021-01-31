شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحواض الجافة» تنتهي من إنشاء عوّامتين لمشروع «رأس مركز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انتهت الأحواض الجافة العالمية من إنتاج عوّامتين لمشروع «رأس مركز» لتخزين النفط الخام التابع لعملائها - «بلو ووتر إينيرجي سيرفيسز بي في»، وشركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة (فرع عُمان) والشركة العمانية للصهاريج.

وتشكّل العوامتان دعامتي الرسو المصممتين بطريقة الركيزة المتسلسلة، هياكل بحرية عائمة لنقل النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية المُكررة أثناء ربطها بأكبر ناقلات النفط الخام في المحطات البرية عبر حمولة تصل إلى 400 ميغا طن.

وسترسو العوامتان في محطة لتخزين النفط الخام قبالة الساحل العُماني بقدرة نقل قصوى تبلغ 2 × 8000 متر مكعب في الساعة. وبتوصيلهما بمشعب نهاية خط الأنابيب الذي تم تصنيعه أيضاً من قبَل الأحواض الجافة العالمية سيبلغ مقدار الضغط المُصمَّم 48 بار.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية بهذه المناسبة: «يؤكد تسليم مشروع ضخم آخر لشركة بلو ووتر إينيرجي سيرفيسز بي في، وشركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة (فرع عُمان) والشركة العمانية للصهاريج، شراكتنا المستمرة، وأنا فخورٌ جداً بالثقة التي أظهرها فريق الأحواض الجافة العالمية لتسليم مشروع جديد لهذا الشريك الرئيسي ونتطلع للتعاون مرة أخرى في مشاريع مستقبلية».