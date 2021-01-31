شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط :10.9 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة خلال 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن حجم الاستثمارات الموجه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة بخطة عام 20/2021، والتى بلغت 10.9مليار جنيه بنسبة 23,5%.

اشار التقرير، إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة يصل إلى 772 مشروعًا، بقيمة استثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 20/2021 تبلغ 46.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، بحيث تصل نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة إلى 49.2%، لتنفيذ باقى مشروعات المناطق غير الآمنة.

وتعد محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التى بها مناطق عشوائية، وتمثل منطقة سور مجرى العيون من أكثر المناطق عشوائية فى مصر، التى يتم تطويرها حاليا، بجانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

يذكر أنه يتم تخطط لتطوير نحو 23 منطقة عشوائية موزعة بجميع أحياء المحافظة، إضافة إلى 14منطقة أخرى جار العمل على حصر سكانها، والمرافق التى تفتقدها.