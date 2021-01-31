شكرا لقرائتكم خبر عن تاجر ذهب يكشف وضع المبيعات خلال هذا الشهر وتوقعات الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مبيعات الذهب في مصر تراجع بلغت نسبته 50 % يناير 2021، قياسا على نفس الشهر من العام الماضى، وفق ما قاله رأفت فريد أحد تجار الذهب بالجيزة، والذى أكد أن تراجع مبيعات الذهب جاء نتيجة إجراءات مواجهة كورونا وانخفاض عدد حفلات الزفاف وكذلك الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر.

وقال رأفت فريد ”الخليج 365”، إن السوق يشهد حاليا طلب مرتفع على المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة، والتي تتراوح أوزانها بين 2 إلى 4 جرامات من الأعيرة المختلفة خاصة عيار 18 والذى يلقى قبولا في السوق حاليا.

وأشار إلى أن مستقبل حركة سعر الذهب مبهم حتى الآن وذلك مع اقتراب خطة وحزمة تحفيز أمريكية تقدر بـ 1.9 ترليون دولار، وهو ما يؤثر في حركة سعر الذهب، لأن الدولار عرضة للتغير المستمر، وكذلك ارتفاع وهبوط عائد السندات الأمريكية بصورة مستمرة كلها عاومل تؤثر في حركة المعدن النفيس.

وكان سعر الذهب ارتفع أمس الجمعة بقيمة 5 جنيهات من 813 إلى 818 جنيها من عيار 21، لكن الأسعار أخذت طريقا للتراجع بالتعاملات المسائية، مع هبوط السعر العالمى للذهب بصورة ملحوظة، إلى 1844 دولار مع استمرار المضاربة على الذهب.