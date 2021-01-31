شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 24.7 ألف كم2 مساحة التنقيب لـ13 اتفاقية تتضمن حفر 63 بئر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر بقطاع البترول، إن مساحة التنقيب لـ 13اتفاقية للبحث والاستكشاف تتضمن 11 اتفاقية جديدة بالإضافة إلى تعديل اتفاقيتين وقعتها هيئة البترول خلال العام المالي 2019- 2020 تبلغ حوالي 24718 كم2.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك الاتفاقيات تتضمن الالتزام بحفر 63بئرا كحد أدني.

يذكر أنه خلال عام 2020 تم تنفيذ واستكمال 5 مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز، بالإضافة إلى وضع 201 بئر زيت خام وغاز جديدة على الإنتاج (11 بئر غاز ،190 بئر زيت خام ) وبلغ إجمالي معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التى تم إصلاحها حوالى 5ر1مليار قدم مكعب غاز يومياً و5ر32 ألف برميل متكثفات يومياً وحوالى 160ألف برميل زيت يومياً .

ومن مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام خلال العام 2020 مشروع تنمية حقل شمال غرب أكتوبر– بخليج السويس بالشركة العامة للبترول ويهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة المتوقعة من الزيت الخام من حقول الشركة والتى تقدر بـ 3.8 ألف برميل يومياً من خلال إنشاء منصة بحرية تركيب خطين بقطر 5 بوصة وبطول 22 كم للخط الواحد وإكمال بئرين وحفر البئر الثالث، باستثمارات حوالى 37 مليون دولار، وتم تشغيل المشروع، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة حققت رقماً قياسياً لإنتاجها من الزيت الخام حيث تخطت 64 ألف برميل يومياً لأول مرة فى تاريخها منذ تأسيسها عام 1957.

كما تم وضع 190 بئر زيت خام جديدة من مواقع متعددة لعدد من الشركات المختلفة على الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر2020 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 156 ألف برميل يومياً.