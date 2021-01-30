«سيدات أعمال عجمان».. مبادرات وشراكات خلال 2021



عجمان: ”الخليج 365”

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، سعي المجلس خلال العام الجاري إلى إطلاق مبادرات ومشاريع تخدم عضواته، إلى جانب تنويع الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان توفير خدمات تواكب تطلعات سيدات ورائدات الأعمال بشكل عام.

جاء ذلك خلال ترأسها للاجتماع الأول لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان لعام 2021 للاطلاع على مستجدات العمل واستعراض أهم المشاريع والمبادرات، حيث حضر الاجتماع عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي، عضوات مجلس إدارة «مجلس سيدات أعمال عجمان».

وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة آمنة خليفة بالحضور، وأشادت بمساهمات سيدات الأعمال في الناتج المحلي؛ الأمر الذي يعكس توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ اقتصادي يضمن استدامة ونمو مشاريع سيدات ورائدات الأعمال.

واطلع الحضور على محضر الاجتماع السابق واعتماده، وتمت مناقشة الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال عجمان، وأهم المبادرات الفعالة التي يحرص المجلس على تنفيذها بشكل سنوي لخدمة عضواته، ومنها «مبادرة سيارتي، المعنية بتوفير سيارة بنظام القرض الحسن بعد تسجيلها وتأمينها، بهدف تمكين السيدات المستفيدات من المبادرة من البدء في أعمالهن الخاصة»، و«مبادرة ريوقي» التي توفر قناة لتقديم المأكولات والمشروبات (الريوق) لموظفي الجهات الحكومية والخاصة من شركاء المجلس»، و«مبادرة رفوف لتوفير منصة تسويقية لمنتجات سيدات الأعمال بطريقة مبتكرة».

وتناول الاجتماع المبادرات المستحدثة في عام 2021، ومنها «مبادرة إماراتي جميلة» بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان والهادفة إلى تنظيم فعاليات تراثية وجولات سياحية في أبرز مناطق الإمارة، ومبادرة «نقطة بيع» الهادفة إلى زيادة القنوات التسويقية لعضوات المجلس، وتقديم خدمة ذات قيمة مضافة لهن، ومبادرة «ازرع واحصد» لتشجيع سيدات الأعمال على المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، عبر تقديم الدعم المناسب لتجهيز البيوت الزراعية البلاستيكية والاستفادة من المساحات غير المستغلة في المنازل، ومبادرة «بدايات e- channel»، بهدف تمكين عضوات المجلس من التقديم على خدمات رخصة بدايات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، ومبادرة «وثق وتميز» الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس ودراسة الفرص المتاحة للاستفادة منها في بيئة العمل.

كما استعرض الحضور خطة المجلس لتنويع شراكاته مع الجهات الحكومية والخاصة، وأهم الجهات المستهدفة لضمان توفير خدمات تدريبية وتسويقية وتمويلية لمشاريع العضوات.

واستعرض الاجتماع جدول الملتقيات والبرامج، ومنها «ملتقى ومعرض المنصات الإلكترونية، وملتقى الشركاء، والبرنامج الوطني (إشراقة).