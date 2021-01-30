شكرا لقرائتكم خبر عن «نتورك» و«يلا».. بين أوائل المرشحين للإدراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوقع مراقبون أن تكون شركتا «نتورك إنترناشيونال» و«يلا» من أوائل الشركات اللاتي ينطبق عليها المرسوم الجديد. والشركتان مدرجتان في الخارج، مع العلم بأن تأسيسهما كان من دبي،ففي العام 2019 انضمت «نتورك إنترناشونال» إلى بورصة لندن (LSE) من خلال إدراج ممتاز في السوق الرئيسية، وأصبحت الشركة أكبر اكتتاب عام للتكنولوجيا على الإطلاق من شركة مقرها الشرق الأوسط وأفريقيا على مستوى العالم وأكبر شركة تقنية مدرجة في لندن منذ العام 2015.

وتعتبر نتورك إنترناشيونال التي تأسست في عام 1994 في دبي، أكبر شركة لحلول الدفع في المنطقة، وتغطي عملياتها أكثر من 50 سوقاً، وتعد «نتورك إنترناشيونال القابضة» الشركة القابضة لـ «نتورك انترناشيونال» ومجموعة شركاتها. ويحتفظ بنك الإمارات دبي الوطني بمكانته كمساهم في «نتورك إنترناشيونال» في أعقاب عملية الاكتتاب التاريخية لطرح أسهم الشركة في لندن والبالغة قيمته 1,4 مليار دولار.

من جانبها، انطلقت شركة «يلا» من مدينة دبي للإنترنت، وكانت أول شركة تقنية إماراتية يتم إدراجها في بورصة نيويورك بقيمة سوقية أكثر من مليار دولار وهي منصة صوتية ترفيهية للتواصل الاجتماعي تنطلق للعالمية.

وأعلنت مجموعة «يلا» المحدودة خلال العام 2020، عن إدراج 18,6 مليون من أسهمها المودعة في السوق الأمريكية، في إطار جمع ما يصل إلى 139.5 مليون دولار (512 مليون درهم) في أول إدراج لشركة مقرها دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بورصة نيويورك.