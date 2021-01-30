تعتبر الإمارات من الدول السباقة في مجال حماية البيانات، فقد تنبهت مبكراً لأهمية وجود مؤسسات متخصصة مهمتها الأساسية حماية المنظومات الذكية المحلية، فاتبعت عدداً من الإجراءات المتعلقة بذلك الشأن، وباتت أول دولة عربية تصدر قانوناً مختصاً في مكافحة جرائم المعلومات.

ورغم أن الدول العربية اتخذت مسلك أغلب دول العالم في حماية المعلومات، عن طريق قوانين حقوق الملكية الفكرية، والتي تشمل برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته، قبل أن تتوجه بعض الدول العربية إلى إصدار نظم وقوانين خاصة بالجرائم المعلوماتية، إلا أننا ما زلنا بالحاجة إلى المزيد من المبادرات والقوانين المرتبطة بهذا الأمر.

واستناداً إلى نظريات الصراع وتطبيقاتها في كل مجالات الحياة، فقد استحدث التطور الهائل لتقنيات وأشكال وقوالب تكنولوجيا المعلومات، المدن الذكية التي تعتبر الترجمة الفورية لهذه التكنولوجيا، ويتم استثمارها وتطويعها لخدمة المجتمع في مختلف المجالات.

هذا التطور استحدث مافيا جديدة شكّلت عصابات تقنية تجول في غابات العالم الافتراضي بحثاً عن فرائسها من الأفراد والمؤسسات بل والدول أحياناً، في تحدٍّ مناهض للتكنولوجيا، مستغلة بجانب ذكائها التقني ما يمكن وصفه باللامبالاة بأمن المعلومات.

ومن حيل الحصول على المعلومات البنكية الكاملة، إرسال رسالة من رابط موقع شديد الشبه ونسخة طبق الأصل من موقع البنك الذي يتعامل معه الضحية، توجه الرسالة بشكل متعمد للأشخاص الذين استطاعت العصابات الحصول على معلومات بنكية أولية عنهم مثل اسم البنك، أو بطاقة الائتمان ويحتاجون إلى معلومات إضافية وكلمات مرور، ويطلب من العميل تحديث بياناته، وبمجرد الضغط على الرابط يتم نقله لصفحة شديدة الشبه للصفحة الأصلية للبنك.

الخسائر المادية على مستوى الأشخاص في تلك النوعية من الجرائم غالباً ما يتم تداركها سريعاً، خاصة مع تطور الأنظمة البنكية وتجاربها في هذا المجال، إلا أن خسائر الشركات والمؤسسات تكون أكبر وتتم عمليات الاحتيال بصورة أكثر حرفية.

الهجمات الإلكترونية كبّدت دول العالم خسائر قاربت 400 مليار دولار العام الماضي، بحسب تقارير عالمية.

الواجب يحتم دق ناقوس الخطر لمواجهة اللامبالاة الشخصية والمؤسسية في التعامل مع المعلومات والبيانات الخاصة، من خلال عرض قصص واقعية لأفراد تعرضوا لجرائم إلكترونية نتيجة التجاهل أو عدم الوعي بأهمية الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها.

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