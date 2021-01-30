شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد والتعمير تقرر دمج شركتى إيليجكت وهايديلكو فى شركة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير قرارا بدمج شركة العامة للمشروعات الكهربائية "ايليجكت" في شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية هايديكو تحت مسمى شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية، وذلك بالقيمة الدفترية لأصول الشركتين في 30 يونيو 2019.

وبحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية، فإن قرار دمج الشركتين جاء نتيجة موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة للمشروعات الكهربائية التي وافقت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14‏ديسمبر 2020 وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية هايديلكو فى جلستها المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2020.

كما تقرر نقل جميع العاملين بشركة العامة للمشروعات الكهربائية إلى شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية، بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية حين صدور اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام والانتهاء من وضع النظام الأساسي للشركة الجديدة وتوحيد جميع اللوائح الخاصة بها.