تراجع الإنتاج الصناعي 10% في نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 10% في نوفمبر 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (2019) بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مشيرة إلى أن المؤشر لايزال أقل مما كان عليه قبل بداية جائحة كورونا ، حيث ينخفض بنسبة 8% عما كان عليه في فبراير 2020.

وأرجعت الهيئة في تقريرها الانخفاض إلى تراجع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 8.9% والذي يبلغ الوزن القياسي له في المؤشر 74.5 % ، حيث خفضت السعودية إنتاج النفط من 9.8 ملايين برميل يوميا في شهر نوفمبر عام 2019 إلى 8.9 ملايين برميل يوميا في شهر نوفمبر عام 2020.

كما يرجع ذلك إلى انخفاض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضا بنسبة 15.6% حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى الحد من عمليات الإنتاج في العديد من المصانع.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ويتم تصنيف بيانات هذا المؤشر التي يتم نشرها على أساس شهري وفقا للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4).

أسباب التراجع:

1 - خفض السعودية إنتاج النفط، وهو ما أدى لتراجع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 8.9%.

2 - انخفاض الإنتاج بالمصانع بسبب جائحة كورونا، وهو ما أدى لتراجع نشاط الصناعة التحويلية 15.6%.

التغيرات التي طرأت على مؤشر الإنتاج الصناعي خلال عام:

• قاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الانخفاض، ويعزو هذا الانخفاض إلى إنتاج المملكة للنفط بمستويات منخفضة في نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

• انخفض الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 15.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2019.

• ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 22.2 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر (2.9 %) لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

التغيرات التي طرأت على مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر:

• انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في نوفمبر 2020 بنسبة 0.4 % مقارنة بالشهر السابق.

• ظل نشاط التعدين واستغلال المحاجر مستقرا مقارنة بالشهر السابق.

• ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أكتوبر 2020.

• انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 15.4% % مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.