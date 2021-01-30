شكرا لقرائتكم خبر متحدثون رسميون: عقوبات نظامية لمستخدمي الـ«واتس» في إرسال المعاملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد متحدثون رسميون لعدد من الجهات الحكومية أن استخدام الـ(واتس اب) أو وسائل التواصل الأخرى في إرسال التعاميم والمعاملات الرسمية يعد مخالفة نظامية تستوجب عقوبات نصت عليها الأنظمة الداخلية للجهات المختلفة في إطار الحفاظ على أمن المعلومات، مشددين على أن إرسال المعاملات والوثائق والتعميمات يجب أن يتم عن طريق البريد الالكتروني، أو الوسائل الرسمية المختلفة بين الجهات ذات العلاقة ضمن الربط الالكتروني بين مختلف الجهات، منوهين إلى وجود معلومات ووثائق تتطلب وسائل أكثر أمنا في نقلها.

وأوضح متحدثون لـ 4 جهات حكومية هي وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عدم استخدام الـ(واتس) في التعاملات الرسمية، وأن حدود التعامل به يجب ألا تتعدى قروبات التنسيق في النطاق الاجتماعي، فيما امتنع المتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك عن الرد على أسئلة الصحيفة حول ما إذا تم توجيه منسوبيها إلى الحد من استخدام الـ(واتس) في التعاملات الرسمية أو طلب التحول إلى تطبيقات أخرى.

قناة رسمية

وأبان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأن البريد الالكتروني للوزارة هو القناة الرسمية المعتمدة، الذي يتم من خلاله استقبال ومشاركة الخطابات والتعاميم والوثائق الرسمية، ضمن نظام يأخذ بعين الاعتبار حماية أمن المعلومات، أما وسائل التواصل، ومنها الـ(واتس اب) فلا تستخدم أبدا في كل مراسلات الوزارة ومنها مع الإعلام، حيث توجد منصة خاصة على موقع الوزارة توجه إليها كل الجهات الإعلامية الراغبة في تقديم الاستفسارات.

منصة استفسارات

بدوره أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني إلى أن الوزارة ترى أن حماية مستخدمي التطبيقات الإلكترونية مثل (واتس اب) وغيرها، يعتبر خارج نطاق اختصاصها، مشددا على أن لدى الوزارة نظاما الكترونيا محكما لتبادل المعلومات سواء على المستوى الداخلي أو بين الوزارة وغيرها من الجهات.

ولفت الهزاني إلى أنه فيما يخص التواصل مع الإعلاميين والتجاوب مع استفساراتهم، فقد أنشأت الوزارة منصة الاستفسارات الإعلامية، وذلك من أجل استقبال جميع الاستفسارات الإعلامية والمتعلقة بخدمات وبرامج وقرارات الوزارة وغيرها والإجابة عليها، إضافة إلى نشر كل جديد من خلال حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي.

عقوبات للمخالفين

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء تيسير المفرج أن الهيئة كغيرها من الجهات الحكومية الأخرى لا تتعامل مطلقا بإرسال التعاميم والمعاملات الرسمية والبرقيات عبر الـ(واتس اب) أو أي من وسائل التواصل الأخرى.

وأشار المفرج إلى أن التعاميم للموظفين في شأن عدم استخدام وسائل التواصل في تداول المعاملات والوثائق الرسمية صادرة منذ فترة ليست بالقصيرة، وهي تعاميم تؤكد على أن إرسال المعاملات الرسمية عبر وسائل التواصل يعد مخالفة تستوجب المحاسبة والعقوبات الإدارية.

وأكد أن التعامل في الهيئة العامة للغذاء والدواء يتم عن طريق البريد الالكتروني والوسائل الأخرى الرسمية لنقل البيانات والتعليمات، ومن ذلك ما يخص التعامل مع الجهات الإعلامية، حيث يتم استقبال كل الاستفسارات عن طريق البريد الالكتروني عبر أيقونة خاصة تحت مسمى (اسأل المتحدث الرسمي)، وكذلك يتم ذلك عبر الإيميل الخاص بإدارة الإعلام والوعي بالهيئة.

النطاق الاجتماعي فقط

وحول استخدام الـ(واتس اب) أشار المفرج إلى أنه يستخدم فقط في نطاقه الاجتماعي في نقل المنشورات التوعوية والعامة التي تنشر أصلا عن طريق وسائل التواصل، ويتم ذلك عن طريق وضع تصاميم خاصة تناسب المنشورات الإرشادية، فيما تستخدم قروبات الـ(واتس أب) للتنسيق الإداري وتناقل الأخبار العامة والخبرات والمعلومات.

وقال «الهيئة كغيرها تتلقى المعلومات من الجهات المختلفة ومنها هيئة الأمن السيبراني فيما يخص أمن المعلومات، حيث تقوم باتباع جميع التعليمات الخاصة بحماية معلوماتها.

إنجاز المعلومات الكترونيا

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية فهد القثامي بأن الهيئة لديها نظام الكتروني داخلي للمعاملات، كما تستخدم الأنظمة الالكترونية الأخرى لإنجاز المعاملات، إلى جانب البريد الالكتروني الداخلي للتواصل بين الإدارات والموظفين، كما تتواصل الهيئة مع بقية الجهات عبر ربط الكتروني يراعي حماية المعلومات وأنظمة الأمن السيبراني، وأما وسائل التواصل المختلفة ومن بينها الـ(واتس اب) فلا تستخدم في إطار العمل على الإطلاق.