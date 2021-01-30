شكرا لقرائتكم خبر عن س وج كل ما تريد معرفته عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل عدة جهات حكومية مساعيها للانتهاء من دراسات إنشاء اكبر مصنع إطارات سيارات في مصر الفترة المقبلة ،حيث يساهم المصنع الجديد في وقف استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا، وبحسب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى سيتم انتاج إطارات لمختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولار، على أن يتم انتاج 5 ملايين اطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ 7.7 ملايين إطار.

تشارك في تنفيذه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

تقوم شركة "رونالد برجر" الألمانية، إحدي الشركات الإستشارية العالمية ومقرها فرنسا، بإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات الذى سيقام في العين السخنة. على مساحة نحو 450 ألف متر

يهدف لتوفير الإطارات للسوق المحلية حيث يتم استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا، كما سيقدم منتجات وطنية للأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.

وسيساهم في تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

كما يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المصري طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوربية بأعلي معايير الجودة العالمية .

سيتم تصنيع إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة .

سيتم انتاج 5 ملايين اطار سنويا في المرحلة الأولى سيتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ 7.7 ملايين إطار.