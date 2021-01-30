شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» تبحث خدمات رجال الأعمال في «الشرقية» و«الوسطى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة في إدارة الفروع وإدارة خدمات الأعضاء اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي مراكز تقديم خدمات رجال الأعمال «تسهيل» في المنطقتين الشرقية والوسطى، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، فضلاً عن الوقوف على أبرز التحديات لإيجاد الحلول المناسبة لها.

حضر الاجتماع الذي انعقد مؤخراً في مدينة خورفكان خليل محمد المنصوري مدير إدارة الفروع في غرفة الشارقة، وسيف المطروشي مدير إدارة خدمات الأعضاء، ومدحت منير رئيس قسم خدمات الانتساب والتصديقات ومدراء فروع الغرفة، إلى جانب حضور محمد عبد الرحيم النقبي مدير مركز إنجاز خورفكان لخدمات رجال الأعمال، وعدد من موظفي مراكز تقديم الخدمة «تسهيل».

وأعرب خليل محمد المنصوري عن شكره لممثلي مراكز خدمات رجال الأعمال على سرعة تجاوبهم، ما يؤكد الحرص المشترك على توفير أفضل الخدمات للقطاع الخاص في المنطقتين الشرقية والوسطى، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، بما يرسخ أيضا دور غرفة الشارقة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال بالإمارة.

ولفت المنصوري، إلى أن توفير الخدمات من خلال مراكز تسهيل يعد إحدى مبادرات الغرفة الرامية إلى تحفيز حركة الاستثمار في المنطقتين الشرقية والوسطى، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تسعى دائما لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتعمل جاهدة للتسهيل على القطاع الخاص، وتوفير الوقت والجهد والمال عليهم من خلال توفير كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة في مناطقهم.

واستعرض مدحت منير من خلال شرح تفصيلي خدمات غرفة الشارقة الالكترونية للأعضاء المنتسبين إليها، داعيا إلى إضافة بعض خدمات الغرفة لمراكز تسهيل للمساهمة في تقديم باقة متميزة من الخدمات والعمل على توسيع نطاقها لتحقيق السرعة والسهولة في إنجاز المعاملات.