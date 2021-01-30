شكرا لقرائتكم خبر عن «وي وورك».. الصعود والهبوط في مسلسل على «أبل تي في» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعدّ خدمة «أبل تي في +» مسلسلاً قصيراً عن شركة «وي وورك» العملاقة في مجال تشارك المكاتب التي شارفت على الإفلاس بعدما أثارت حماسة كبيرة في «وول ستريت»، مع جاريد ليتو بدور رئيس الشركة السابق آدم نيومان.

وذكرت «أبل تي في +» في بيان يوم الجمعة أن مسلسل «ويكراشد: ذي رايز أند فال أوف ويوورك» سيعرض «صعود ويوورك الذي طُبع بالجشع وسقوطها الحتمي».

وقد أنشئت «وي وورك» في 2010 على أساس نموذج قائم على تشارك المكاتب ويجمع بين المرونة والأجواء التشاركية الودّية.

واستقطبت «وي وورك» بصورتها الدينامية الابتكارية، سريعاً المستثمرين حتى أن قيمتها التقديرية النظرية بلغت 47 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2019.

وكانت المجموعة تحضر لدخول بورصة نيويورك في خطوة رافقتها ضجة كبيرة، لكن في غضون بضعة أسابيع، شهدت مسيرة «وي وورك» فصولاً كارثية لدرجة أنها اضطرت لإلغاء إدراج أسهمها في البورصة نهاية أيلول/سبتمبر 2019.

وكانت تسود مخاوف في وول ستريت إزاء نموذج «وي وورك» الاقتصادي وربحيتها، مع قلق خاص حيال حوكمتها.

واضطرت مؤسسة «سوفت بنك» اليابانية، أبرز المساهمين في «وي وورك»، إلى ضخ مليارات الدولارات ما دفع برئيس الشركة الأمريكية آدم نيومن إلى الاستقالة.

ويشارك جاريد ليتو الحاصل على جائزة أوسكار، في العمل مع الممثلة آن هاثاواي الحاصلة أيضاً على جائزة أوسكار. وهي ستؤدي دور ريبيكا زوجة آدم نيومان وشريكته في تأسيس «وي وورك» التي اضطرت بدورها لترك المجموعة سنة 2019. (أ ف ب)