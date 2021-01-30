شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترشح أبوالغيط لولاية ثانية أميناً عاماً للجامعة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، رسائل إلى أشقائه القادة العرب، للإعراب عن اعتزام بلاده إعادة ترشيح أحمد أبوالغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، لفترة ثانية، مدتها 5 سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح، وفقاً لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

وقال المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي عبر «فيسبوك»، إن «إعادة ترشيح الأمين العام أحمد أبوالغيط لفترة ثانية تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه عمل جامعة الدول العربية وحرصه على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية».