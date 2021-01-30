مهرجان أبوظبي يتعاون مع «العين السينمائي» لدعم صنّاع الأفلام الشباب

في إطار رؤية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لإثراء المحتوى الفني في الإمارات والارتقاء بصناعة الأفلام والسينما الإماراتية وتعزيز حضورها عالمياً، يتعاون مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الثامنة عشرة، مع شريكه الثقافي الاستراتيجي، مهرجان العين السينمائي، في نسخته الثالثة؛ لدعم صنّاع الأفلام الشباب ونشر ثقافة السينما في الدولة.

يأتي هذا التعاون جزءاً من برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، عبر منصة «دائرة صناّع الأفلام الشباب»، التي تشكل حاضنة للإبداع والمبدعين الإماراتيين من المخرجين والفنانين، ونالت إحدى المخرجات الملتحقات بها وهي الإماراتية حمدة المدفع جائزة لجنة التحكيم ضمن مهرجان العين في دورته الثالثة عن فيلمها «النبتة».

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس المجموعة، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «لطالما شكلت الشراكات الاستراتيجية محوراً رئيسياً في برنامج المهرجان، فلم يغفل في دورته الحالية الفن السابع وأهميته وتأثيره في المجتمعات، وإيماناً بذلك تضمن برنامج الدورة الثامنة عشرة شراكة ثقافية استراتيجية مع مهرجان العين في دورته الثالثة، بهدف دعم صنّاع الأفلام الشباب ونشر ثقافة السينما في الإمارات».

وأضافت «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع مهرجان العين، باعتباره نافذة تعكس رؤية الدولة في الارتقاء بصناعة الأفلام ودعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والذي تشكل صناعة السينما ركنا محورياً فيه». وأشارت إلى أن المهرجان يشكل فرصة فريدة لتكريم نخبة من السينمائيين الرواد الذين شاركوا في مسيرة الفن الحافلة على مدى عقود طويلة، بالإضافة إلى دعم إمكانات الإنتاج والإخراج لدى الشباب الإماراتي.

وضمن التعاون بين الطرفين، يدعم مهرجان أبوظبي 2021، بالشراكة مع مهرجان العين، إطلاق مسابقة لكتابة السيناريو، وتخصيص 3 جوائز لأفضل سيناريوهات غير منفذة لأفلام قصيرة بقيمة 20 ألف درهم لكل منها. ويعلن عن الفائزين في يونيو/حزيران المقبل، بعد التقييم والاختيار من لجنة تحكيم خاصة تضم نخبة من السينمائيين والكتّاب العرب. ومن المقرر تنفيذ الأفلام وإنتاجها خلال 2021، لتكون جاهزة للعرض في الدورة الرابعة من مهرجان العين السينمائي.

وشمل التعاون تنفيذ ورش عمل «دائرة صناع الأفلام الشباب»، باللغة العربية، بحضور متخصصين من خلال تقديم ندوات افتراضية تسهم في بناء قدرات السينمائيين الشباب.

وضمّت ورش العمل واحدة بعنوان «نظرية الفيلم» قدّمها المخرج والناقد مهدي البابلي وتركز على عناصره وكيفية دمجها لتقديم رؤية تعكس الواقع، إضافة إلى ورشة إنتاج الأفلام بقيادة المخرج كريم تريديا، والمخرج والناقد السينمائي الجزائري طاهر حوشي.

وتضمّن التعاون أيضاً عرض الفيلمين اللذين رشحا لجائزة الصقر الإماراتي القصير بمهرجان العين من إخراج اثنين من الشباب الملتحقين بمبادرة «دائرة صناع الأفلام الشباب»؛ وهما «النبتة» لحمدة المدفع، و«الوجبة الأخيرة» للهندي ساشين أوجستين.