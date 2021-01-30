شكرا لقرائتكم خبر عن «نافورة النيل» تعود من جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء هاني يونس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أول فيديو لـ «نافورة نهر النيل» عقب إعادة تشغيلها بعد تعطلها 40 عاماً.

وعلق يونس على عودة عمل النافورة قائلاً: «عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة.. أفضل جملة قرأتها على هذه النافورة.. معبرة عن الحال.. تحيا مصر».

من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب عبر «فيسبوك» صوراً من تجارب تشغيل النافورة النيلية التي تقع في نهر النيل بوسط القاهرة بعد أن توقفت لمدة 41 عاماً، حيث ستكون النافورة الجديدة مضيئة ليلاً.

بعد 41 عاماً من توقفها عن العمل، عادت أشهر نافورة على نهر النيل للتلألؤ من جديد عقب إعادة تشغيلها من جانب شركة المقاولون العرب.

ونافورة نهر النيل جرى إنشاؤها عام 1956 في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بوسط النيل، وكانت شركة «غوليوس برغر» للأشغال العمومية من ألمانيا الغربية هي القائمة على تركيبها.