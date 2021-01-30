شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كاراسكو وإيرموسو لاعبي أتليتيكو مدريد بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، السبت، إن لاعبيه يانيك كاراسكو، وماريو إيرموسو، أصيبا بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وقال النادي في بيان، إن الجناح البلجيكي كاراسكو والمدافع الإسباني إيرموسو، يخضعان لعزل صحي شخصي في المنزل منذ الجمعة، وإنهما لن يشاركا في مباراة الفريق في مواجهة قادش، الأحد.

وشارك هذان اللاعبان في 15 مباراة في الدوري مع أتليتيكو خلال الموسم الحالي، وفي تشكيلة البداية في الفوز 3-1 على فالنسيا، الأسبوع الماضي، وهو الفوز السابع على التوالي للفريق على مستوى الدوري المحلي.

وبكل جدارة ينفرد أتليتيكو مدريد الذي يدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، بصدارة الدوري الإسباني متفوقاً بفارق سبع نقاط على أقرب الملاحقين، مع أنه لعب عدداً أقل من المباريات من معظم المنافسين.