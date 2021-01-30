شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رأس مال شركة ميت غمر للغزل بقيمة 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة ميت غمر للغزل، إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لوزارة الأعمال العام.

حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية برئاسة الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة ، على زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 ملايين جنيه ليصبح 200 مليون جنيه.

كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر و المدفوع بمبلغ 27.790 مليون جنيه ليصبح 181.237 مليون جنيه موزعة على 181.237 سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.