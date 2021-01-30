شكرا لقرائتكم خبر عن نزاع على 579 مليون جنيه بين بنك مصر وشركة العقارية.. وانتداب خبير لمراجعة العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، ندب خبير من المقيدين بجدول المحكمة تكون مهمته الاطلاع على كافة العقود الموقعة بين بنك مصر والشركة العقارية المصرية، وحقيقة مديونية الأخيرة بمبلغ 579 مليون جنيه.

وكشفت أوراق الدعوى والتي حصل ”الخليج 365”، على نسخة منها، أن بنك مصر أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية المصرية، ونائب رئيس مجلس الإدارة بصفته عابد عبد الرحمن الطويل، وعبد السلام توفيق الخولاني، لعدم سداد الشركة بمبلغ 579 مليون، وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 13.5%، وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد، وتمت إحالة القضية أمام الدائرة الأولى بالمحكمة.

وأوضحت أوراق القضية أن بنك مصر فرعى الموسكي، وطلعت حرب يدينان كلاً من ورئيس مجلس إدارة الشركة العقارية المصرية، ونائب رئيس مجلس الإدارة بصفته عابد عبد الرحمن الطويل، وعبد السلام توفيق الخولانى، بالمبلغ المطلوب سداده، وذلك قيمة عقود تسهيلات إئتمانية ممنوحه لهم من بينهم عقد طويل الأجل بقيمة 90 مليون جنية وآخر عقد اعتماد شخصي 160 مليونا، وآخر 150 مليونا بفرع طلعت حرب وخطابات ضمان وصلت قيمتها 300 مليون.

وطالبت المحكمة الخبراء المكلف لهم مهمة القضية بوضع التقرير أمام المحكمة خلال شهر من تاريخ توليهم الملف.