شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"رجال الأعمال": تطوير الريف المصرى مشروع قومى لتوفير حياة كريمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد محلب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع تطوير الريف المصري يعد من أهم المشروعات القومية إن لم يكن أهمها على الاطلاق، حيث يمس حياة ومعيشة أكثر من 55 مليون مواطن ويوفر حياه كريمة للريف المصرى الذى هو اساس مصر وماضيها ومستقبلها.

وأضاف «محلب»، كما يعتبر هذا المشروع ذات بعد اقتصادي بجانب منظوره الإجتماعى حيث سيوفر الألاف من فرص العمل للمصانع المغذيه لصناعة المقاولات والشركات العامله في القطاع بكافة احجامها.

وأكد، أن للإستعداد جيداً لهذا المشروع يجب وضع استراتيجية الاستفاده من الشركات الصغيرة الموجودة بالقرى والعمل على تطويرها وتدريب عمالتها وتوفير كافة المعدات والتكنولوجيات الحديثة لها والعمل علي انشاء بنية تحتية قابلة للتطوير والتوسع لمئات السنوات.

وقال المهندس محمد محلب: «اننا نرى أن عام 2021 عام ملئ بالتفاؤل والتحديات لقطاع المقاولات فى ظل ثقة الرئيس فى شركات المقاولات المحلية وإعطائها كل الفرص لتنمو وتتطور».

وأكد «محلب»، أن ما شهدناه خلال الفترة السابقة و ما ننتظره في الفتره القادمة يجعلنا نبذل كل الجهد للاشتراك جميعا كشركات محلية لتطوير وطننا والحفاظ على موارده واعداد شبابنا لمستقبل واعد وإلى افاق لا حدود لها لقطاع المقاولات المصرية.