شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 30-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 30-1-2021، استقرارها أمام العملات العربية والأجنبية، ومنها الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليسجل 1 يورو نحو 4.53 ريال سعودى، وسجل 1 درهم إماراتى نحو 1.02 ريال سعودى.

وفى سياق متصل، استقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى مستقرا عند 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 223.00 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 224.36 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 223.00 ريال بما يعادل 59.46$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 204.42 ريال بما يعادل 54.50$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 195.13 ريال بما يعادل 52.03$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 167.25 ريال بما يعادل 44.59$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.08 ريال بما يعادل 34.68$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.50 ريال بما يعادل 29.73$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,935 ريال بما يعادل 1,849$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,561 ريال بما يعادل 416.21$

سعر كيلو الذهب

بنحو 223,001 ريال بما يعادل 59,457$