شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، 55.04 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولار للبرميل 50.22 دولار للبرميل .

وأظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز أمس الجمعة، أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافى فى اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من كوفيد-19 الطلب على الخروج تدريجيا من أعماق الجائحة، وتوقع المسح الذى شمل 50 مشاركا، أن يبلغ سعر خام برنت فى المتوسط 54.47 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من استطلاع الشهر الماضى الذى توقع أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل. ومتوسط سعر برنت منذ بداية الشهر الجارى 54 دولارا.

وكشف مسح أجرته رويترز، أن إنتاج أوبك النفطي زاد للشهر السابع في يناير، بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على تخفيف إضافي لقيود قياسية على الإمدادات، لكن انخفاضا غير طوعي في صادرات نيجيريا حد من هذه الزيادة.

قال المسح ، إن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير، بما يشكل ارتفاعا قدره 160 ألف برميل يوميا عن ديسمبر وزيادة أكبر عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود والذي بلغه الإنتاج في يونيو، وقررت أوبك+ تخفيف خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير مع تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وخلص المسح، إلى أن ذلك الاتفاق سمح لأوبك بزيادة الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا في يناير لكن المجموعة أنتجت ما يزيد قليلا عن نصف هذه الكمية بعد انخفاض حاد فى الإمدادات من نيجيريا.