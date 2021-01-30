شكرا لقرائتكم خبر عن من يملك "بن اليمنى"؟.. دعوى قضائية تطالب بمحو "بن عبد المعبود" المضروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام أحمد عبد المعبود عبد العزيز، مدير وشريك شركة "بن اليمنى" دعوي قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد حسين سيد سالم، وناجح أحمد محمد بخيت، يطالب فيها بإتلاف المنتجات والبضائع والأدوات والآلات وجميع الأشياء الموجودة لدى الأخيرين وإلزامهما بدفع مبلغ مليون جنية، لبيعهما منتجات مستخدم بها العلامة التجارية.

أوراق القضية والتي حصل اليوم "السابع" على نسخة منها، تقول إن أحمد عبد المعبود مالك العلامة التجارية لبن اليمنى أقام الدعوى ضد حسين سيد سالم، وناجح أحمد محمد بخيت مالكا محل بن عبد المعبود واليمنى بمنطقة عابدين بالقاهرة، والذي اشترى المحل من شقيقة وفقاً لأوراق الدعوى، واستغل العلامتين التجاريتين "بن اليمنى"، و "بن عبد المعبود"، وقام ببيع المنتجات على أنها منتجات مالك العلامة الأصلي، مما دفعه لإقامة العلامة التجارية، وهو ما رفضه مالكا المحل سبب النزاع.

وطالب مقيم الدعوى القضائية من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم 4لسنة2019 حجز تحفظي أوامر اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18يونيو2019والذى تم تنفيذه بموجب محضر حجز تحفظي، وكذلك إلزام حسين سيد سالم، وناجح أحمد محمد بخيت بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الاضرار المادية و الادبية التي اصابته من جراء فعلهما باستخدامهما العلامات التجارية " عبد المعبود " و " بن اليمنى ".

كما طالب مقيم الدعوى القضائية بإتلاف المنتجات والبضائع والادوات والآلات ولافتة المحل و جميع الاشياء المحجوز عليها و الموجودة بمحل حسين سيد سالم، وناجح أحمد محمد بخيت الكائن 11 ميدان باب اللوق عمارة البدراوى و المقلدة للعلامات التجارية " عبد المعبود " و " بن اليمنى " محل امر الحجز رقم 4 لسنة 2019 حز تحفظى اوامر اقتصادى القاهرة و المتحفظ عليها بالمحل و إلزامهما بالمصاريف و الأتعاب و النفاذ بلا كفالة.