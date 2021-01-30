الاقتصاد

شعبة الخضروات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. الطماطم والبطاطس بجنيه واحد

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 30-1-2021 استقرارا في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسعار الفاصوليا 2-3.5 جنيها للكيلو، وأسعار الطماطم 1-2 جنيها للكيلو، سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.

أضاف النجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطس بين 1– 2 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو. 

 وأشار النجيب، إلى أن سعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامى الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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