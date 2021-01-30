شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 30-1-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب بين الهبوط والارتفاع خلال آخر 27 ساعة، لكن المعدن النفيس أغلق هذا الأسبوع على هبوط بقيمة 8 جنيهات في تعاملات اليوم، حيث ينتهى التداول في سوق الصاغة السبت، ويتوقف البيع الأحد من كل أسبوع، وفيما يلى آخر تطور في الذهب.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 694 جنيها

عيار 21 سجل 810 جنيهات

عيار 24 سجل 925.75 جنيه

الجنيه الذهب 6480 جنيها

أونصة الذهب 1844 دولارا.

وكان سعر الذهب ارتفع أمس الجمعة بقيمة 5 جنيهات من 813 إلى 818 جنيها من عيار 21، لكن الأسعار أخذت طريقا للتراجع بالتعاملات المسائية، مع هبوط السعر العالمى للذهب بصورة ملحوظة، إلى 1844 دولار مع استمرار المضاربة على الذهب.

ورغم ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال 2020 إلا أنه لم يفقد بريقه نهائية، ليظل الطلب على المعدن الأصفر مستمر رغم التراجع الملحوظ في حركة المبيعات، إلا أن هناك محافظات بعينها لا يزال الطلب على الذهب يسير بشكل جيد.

وتتغير أذواق شراء الذهب وتختلف من محافظة إلى أخرى بل تخلف في كل محافظة بحسب المراكز، لذلك تلجأ مصانع الذهب إلى تنوع أشكال الذهب لتناسب مطالب المحافظات، خاصة وأن بعض محافظات الصعيد تحتاج أشكال ذهبية ذات أوزان أكبر لتناسب الاحتياجات هناك.