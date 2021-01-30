اختيار مجموعة CMA CGM لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - يُعد التعاون خطوة استراتيجية لتطوير عمليات CMA CGM فى مصر تبدأ العمليات بالمحطة الجديدة خلال عام 2022 على مساحة تبلغ 560 ألف متر مربع

شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع الحكومة المصرية، تشمل تطوير الحلول اللوجستية، والرقمية، والمساهمة فى تدريب الأجيال الشابة فى النقل البحرى والخدمات اللوجستية

حضر رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة CMA CGM وهى الشركة الفرنسية الرائدة عالميًا فى مجال الشحن البحرى والخدمات اللوجستية، خلال زيارته إلى مصر، اجتمع بوزير النقل المهندس كامل الوزير وكبار المسئولين.

وخلال الاجتماع، أبدت السلطات المصرية رغبتها فى الدخول بشراكة استراتيجية طويلة الأجل مع مجموعة CMA CGM، لتشغيل وإدارة المحطة الجديدة للرصيف 55، متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، الذى من المقرر أن تبدأ العمليات به فى عام 2022.

اختيار استراتيجى لتطوير خدمات CMA CGM فى مصر

ويتماشى اختيار الرصيف 55 الجديد فى الإسكندرية تمامًا مع رؤية المجموعة، للتطوير فى مصر حيث سيخلق فرصًا لتعزيز خدماتها فى مجالات النقل البحرى والخدمات اللوجستية، فى بلد يتمتع بإمكانات اقتصادية قوية، وهو خيار استراتيجى لتطوير عمليات CMA CGM فى مصر.

تبلغ مساحة المحطة الجديدة 560.000 متر مربع مع وجود أرصفة بواجهة بحرية تصل إلى 2500 متر، ستبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى 1.5 مليون حاوية مكافئة (عشرين قدمًا)، مما سيمهد الطريق للمجموعة لاستقبال سفنها ذات الطاقة الاستيعابية الأكبر وهذا سيمثل حلول اضافية للمصدرين والمستوردين المصريين. بالإضافة إلى تجارة الترانزيت.

وتتمكن هذه المحطة الجديدة من ربط مصر بمناطق جديدة كما ستعزز من وجود CMA CGM فى البحر الأبيض المتوسط. كما ستشمل هذه الشراكة أيضًا تطوير الحلول اللوجستية، والرقمنة، والمساهمة فى تدريب الأجيال الشابة فى المجالى البحرى واللوجستى، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات الأخرى.

مجموعة CMA CGM مساهم رئيسى فى التنمية البحرية واللوجستية فى مصر

منذ عام 1995 تنظر المجموعة لمصر على أنها دولة تلعب دور استراتيجى فى تطوير خدمات المجموعة، وذلك بسبب موقع مصر الاستراتيجى يلعب دورًا رئيسًيا كمفترق طرق وتقاطع خطوط الشحن بين الشرق والغرب خاصة للتجارة بين إفريقيا وآسيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.

وجود المجموعة فى مصر يتضمن:

فريق عمل يتكون من 300 موظف بـ 6 مكاتب لكلا من شركة CMA CGM، بالإضافة إلى شركة CEVA Logistics.

17 رحلة أسبوعية لـ 6 موانئ تربط الدولة ببقية دول العالم.

أكثر من 1400 رحلة سنويًا، بالإضافة إلى عبور حوالى 712 سفينة قناة السويس، البوابة الرئيسية للتجارة العالمية.

وفى عام 2020، عززت مجموعة CMA CGM حضورها من خلال:

التوسع فى خدمة Jeddex فى يوليو، والتى تغطى ميناء العين السخنة، وتوفر اتصالًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وكينيا والصومال بالإضافة إلى تحسين وقت العبور من مصر إلى مقديشو ومومباسا.

فى نوفمبر، عبرت CMA CGM Jacques Saadé، أول وأكبر سفينة تعمل بالغاز الطبيعى المسال فى العالم قناة السويس، فى رحلتها الأولى على خط آسيا الفرنسى الشهير (FAL 1) التابع للمجموعة، والذى يربط آسيا بأوروبا وعلى متنها 23 ألف حاوية مكافئة.

مع تطوير CEVA Logistics، تستطيع المجموعة الآن تزويد عملائها بخدمة كاملة من الباب إلى الباب لاستكمال نشاطها البحرى الحالي.

وأكدت المجموعة دعمها للاقتصاد المصرى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التى تهدف إلى المساعدة فى توسيع التجارة الخارجية للبلاد مع استهداف الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.