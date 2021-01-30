شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 30-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدينار الكويتى اليوم السبت، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، وسجل سعرالصرف فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 51.72 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم ، مسجلا 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى سجل 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.72 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.97 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.80 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.97 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.04 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.