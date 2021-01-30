شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 30-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 30-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب العطلة الأسبوعية للمصارف .

كما استقرت باقى العملات العربية والأجنبية اليوم أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى عند 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.