شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 30-1-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 30-1-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات اليوم، مستقرا بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 18.88 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 18.98 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

وفي التعاملات المبكرة في لندن، أمس الجمعة، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2 بالمئة إلى 90.739. والمؤشر مرتفع نصف بالمئة في الأسبوع.

ونزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2107 دولار قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الرابع، وربح الدولار 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 104.64.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.98 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.88 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.88 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.00 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.90 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.95 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.