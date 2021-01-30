أسعار الذهب تسجل تراجعًا كبيرًا.. وعيار 21 يسجل 810 جنيهات للجرام

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر الذهب اليوم السبت، هبوطا ملحوظا قياسا على سعره أمس الجمعة، وبلغ تراجع المعدن النفيس منذ مساء أمس 8 جنيهات تقريبا، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب عالميا من 1870 إلى 1844 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 694 جنيها

عيار 21 سجل 810 جنيهات

عيار 24 سجل 925.75 جنيه

الجنيه الذهب 6480 جنيها

أونصة الذهب 1844 دولارا.

وكان سعر الذهب ارتفع أمس الجمعة بقيمة 5 جنيهات من 813 إلى 818 جنيها من عيار 21، لكن الأسعار أخذت طريقا للتراجع بالتعاملات المسائية، مع هبوط السعر العالمى للذهب بصورة ملحوظة، إلى 1844 دولار مع استمرار المضاربة على الذهب.

ورغم ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال 2020 إلا أنه لم يفقد بريقه نهائية، ليظل الطلب على المعدن الأصفر مستمر رغم التراجع الملحوظ في حركة المبيعات، إلا أن هناك محافظات بعينها لا يزال الطلب على الذهب يسير بشكل جيد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتتغير أذواق شراء الذهب و تختلف من محافظة إلى أخرى بل تخلف في كل محافظة بحسب المراكز، لذلك تلجأ مصانع الذهب إلى تنوع أشكال الذهب لتناسب مطالب المحافظات، خاصة وأن بعض محافظات الصعيد تحتاج أشكال ذهبية ذات أوزان أكبر لتناسب الاحتياجات هناك.