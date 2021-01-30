شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم السبت 30-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم السبت 30-1-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، وثبت سعره فى البنك الأهلي المصري و البنك التجارى الدولى "cib" عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصر استقر عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما استقرت باقى العملات العربية والأجنبية اليوم أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى مستقرا عند 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.