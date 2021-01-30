شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخزانة تشدد على ضرورة التحرك «الآن» وتبني خطة التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدّدت وزيرة الخزانة الأمريكيّة جانيت يلين الجمعة، على أهمّية التحرّك «الآن» وتبنّي حزمة التحفيز البالغة 1,9 تريليون دولار التي قدّمها الرئيس جو بايدن، والتي ستكون فوائدها على المدى الطويل «أعلى بكثير من التكاليف».

وقالت يلين لصحفيّين في البيت الأبيض عقب اجتماعها مع الرئيس «يجب أن نتحرّك الآن»، معتبرةً أنّ «فوائد تحرّكٍ قوي وفوري ستكون أكبر بكثير من التّكاليف على المدى الطويل».

وفي وقتٍ يُعارض عدد من الجمهوريّين حزمة كهذه، شدّدت يلين على أنّ «كلفة التقاعس عن العمل ستكون أعلى بكثير من كلفة القيام بإجراء ما».

وتابعت وزيرة الخزانة أنّ «الاقتصاديّين يتّفقون على أنّه من دون مساعدة جديدة، سيفقد كثيرون أعمالهم الصغيرة وبيوتهم وقدرتهم على إطعام عائلاتهم. ويجب أن نساعدهم قبل أن تتمّ السيطرة على الفيروس».

وتأمل الإدارة الأمريكيّة الجديدة بأن تنجح في إقناع أعضاء الكونجرس بتبنّي خطّة الطوارئ هذه سريعاً، والتي تتضمّن شيكات جديدة للأسر وتمديداً لإعانات البطالة، فضلًا عن أموال لمساعدة المدن والولايات على إعادة فتح المدارس وتسريع وتيرة الفحوص الطبية وعمليّات التلقيح.