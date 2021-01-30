شكرا لقرائتكم خبر عن طبخة بـ50 جنيها .. هبوط كبير في أسعار الخضروات.. والدواجن بـ 25 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعات كبيرة تشهدها أسعار الخضروات في مصر حاليا، وكذلك الدواجن، ما يجعل تكلفة طبخة الأسرة المتوسطة حاليا قد لا تتخطى 50 جنيها، وذلك بعد أن تشهد الأسواق هبوطا في الأسعار يقابله طلب معتدل من المستهلكين.

أسعار الطماطم كمثال الكيلو حاليا يسجل للمستهلك سعر يتراوح بين 2.5 إلى 3 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس يسجل 2.5 جنيها إلى 3 جنيهات للمستهلك، ويبلغ سعر كيلو البصل 4 جنيهات للمستهلك، وأخيرا يبلغ سعر كيلو الأرز من 7 إلى 10 جنيهات "السايب".

وتسجل أسعار الدواجن استقرار عند سعر ترواح بين 23 إلى 26 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الوراك 25 جنيها كمتوسط، وسعر كيلو البانية سعر تراوح بين 55 إلى 65 جنيها للمستهلك بحسب المنطقة.

ووفق حسابات أسرة متوسطة العدد، فيمكن شراء كيلو وراك فراخ بـ 25 جنيها وأرز بـ 8 جنيهات وطماطم 3.50 جنيه وبصل 4 جنيهات وكيلو بطاطس 3 جنيهات، ليصبح إجمالي تكلفة الطبخة أقل من 50 جنيها تقريبا.

متوسطات هذه الأسعار قد تختلف من منطقة إلى أخرى، لكن الأسواق الشعبية تشهد تسجيل تراجعات كبيرة في الأسعار، للخضروات والفاكهة حتى الآن أسعارها متوسطة، فيما تسجل الطماطم والبطاطس انهيارات كبيرة في أسعارها.