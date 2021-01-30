شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 30-1-2021 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم السبت، استقرارا أمام الجنيه المصرى، في البنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، ربح الدولار وانخفضت العملات شديدة التأثر بالمخاطرة أمس الجمعة بعد هجوم على الأسهم ذات المراكز المدينة من جانب صناديق التحوط فى الولايات المتحدة مما يزعزع ثقة المستثمرين ويعزز الطلب على عملات الملاذ الآمن.

وكانت التحركات فى أسواق الصرف الأجنبى معتدلة، إذ أن الدولار ما زال قرب مستويات التداول التى سجلها فى الآونة الأخيرة، لكن شراء الدولار يؤكد المخاوف بشأن تقلبات شديدة فى أسعار الأسهم استشعرتها شتى الأسواق.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.