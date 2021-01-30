شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز 110-130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 30-1-2021، استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وشهدت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها ، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ،وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وكان الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قال إن افتتاح الرئيس السيسى للمشروع الضخم العملاق استزراع الأسماك هو تحدى كبير من القيادة السياسية والاستراتيجية الحكومية هدفها تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء .

وتابع الصياد إنه تم الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 57% وهدفنا هو الوصول إلى نسب أعلى خلال السنوات المقبلة والمشروعات القومية هدفها تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.