شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الأسمنت تحقق 13% نمو خلال 2020 لتصل إلى 175 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات الأسمنت على مدار العام الماضى 2020 خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر محققة معدلات نمو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه 2019، وبلغت قيمتها 175 مليون دولار فى حين حققت خلال عام 2019 قيمة 156 مليون دولار فقط، وذلك وفقا لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والتى حصل الخليج 365 على نسخة منها.

وتصدر مصر الأسمنت إلى ما يقرب من 88 دولة حول العالم بكميات مختلفة، ويأتى مقدمة الدول الأعلى فى التصدير هى كينيا وبلغت قيمة صادرات الأسمنت إليها خلال 2020 قيمة 46.5 مليون دولار، ويليها دولة ليبيا بقيمة 36 مليون دولار، وتأتى السودان فى المرتبة الثالثة بقيمة 16.6 مليون دولار، بالإضافة إلى الولايات المتحدة بقيمة 13.5 مليون دولار، والسعودية فى المرتبة الخامسة بقيمة 8.6 مليون دولار .

ورغم تأثر الصادرات المصرية خلال عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم وفى مصر وإغلاق تام للأسواق العالمية التى ارتفع فيها معدلات كبيرة من الإصابات ، إلا أن الوعى الحكومى بأهمية عوائد التصدير وتوجهات القيادة السياسية أدت إلى صدور عدد من القرارات الهامة والداعمة للصادرات فى ظل الأزمة ومن أهمها توجه القيادة السياسية بصرف 30% من مستحقات الشركات المصدرة بما لا يقل عن 5 مليون جنية فى إبريل من عام 2020 .

كما عملت الحكومة على توفير العملة الأجنبية من الدولار لاستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة واستكمال العملية الإنتاجية ومنها إلى تصدير منتج مصرى تام الصنع إلى كافة الأسواق حول العالم ، واستكملت الحكومة قراراتها الإيجابية بإعلان وزارة المالية صرف مستحقات المصدرين بقيمة 19 مليار جنية لعدد 400 شركة مصدرة وقامت بصرف مستحقات الكثير من الشركات وتستكمل الباقى خلال الربع الأول من العام الجارى 2021 .