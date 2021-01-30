بي إم دبليو تطلق"M5 CS" أقوى سيارة صالون في تاريخها

الشارقة - اميمة ياسر - أطلقت شركة بي إم دبليو السيارة M5 CS الجديدة، التي تعد أقوى سيارة صالون قياسية في تاريخها حتى الآن.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الصالون M5 CS الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 4.4 لتر وبقوة 467 كيلووات/635 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 750 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم في غضون 3 ثوان فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 305 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 11.1 لتر/100 كلم.

ومن المقرر طرح السيارة الصالون M5 CS الجديدة في فصل الربيع بسعر يبدأ من 180 ألف و400 يورو.

