شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك استثمار تتوقع خفض 50 نقطة أساس فى اجتماع البنك المركزي فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت بنوك استثمار، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير المقبل، معتمدين على توقعاتهم بتراجع معدل التضخم خلال شهر يناير ليسجل أدنى مستوى قبل أن يعاود اتجاهه الصاعد خلال شهر فبراير المقبل.

توقعت رضوى السويفي مدير إدارة البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يسجل التضخم في الحضر 0.8% مقارنة بالشهر السابق و5.5% على أساس سنوي في يناير 2021، وهو أدنى مستوى لهذا العام، قبل أن يبدأ اتجاه تصاعدي في فبراير 2021، ليسجل متوسط قراءة 6.9% في عام 2021 ، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري لمدة عامين والبالغ 7٪ (+/- 2٪).

كما توقعت أن يسجل متوسط قراءة للتضخم في الحضر بنسبة 6.4٪ و 6.8٪ و 7.5٪ و 7.0٪ في الربع الأول، والربع الثاني، والربع الثالث، والربع الرابع من عام 2021، على التوالي، مشيرة إلى أن شهر فبراير هو الوقت المناسب لأنه يسبق موجة التضخم القادمة، كما سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام.

وترى "السويفي"، وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة 50-75 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى 100-125 نقطة أساس وترك المعدلات الحقيقية حول 1%.

فيما توقع بنك الاستثمار بلتون، أن يظل التضخم متأثراً بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم، متوقعاً أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.

وحافظت بلتون، على توقعاتها بأن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 4 فبراير 2021. مع ذلك، نوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير، مشيرة إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على الاقتصاد.