شكرا لقرائتكم خبر عن "شيفرون" تفاجيء الأسواق بخسائر في الربع الرابع من عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "شيفرون" الأمريكية المتخصصة في صناعة الطاقة عن تسجيل خسائر فصلية مفاجئة في الربع السنوي الرابع من عام 2020 نتيجة انخفاض الطلب على النفط المرتبطة بجائحة كورونا والقيود على السفر.



وكشفت شركة "شيفرون" عن تسجيل خسارة فصلية بنحو سنت واحد لكل سهم في الثلاثة أشهر المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل أرباح قدرها سبعة سنتات لكل سهم في نفس الفترة.



يأتي ذلك رغم ارتفاع إنتاج "شيفرون" من الخام والغاز الطيعي في الربع السنوي الرابع من العام الماضي، وذلك على الرغم من القيود المرتبطة بجائحة "كورونا".



وصرح المدير التنفيذي لـ"شيفرون" "مايك ويرث" بأن الشركة تعرضت لضغوط شديدة في العام الماضي بشكل غير مسبوق بعد أن كان أدائها قويا في عام 2019.



وفي ختام تداولات الجمعة، هبط سهم "شيفرون" بنسبة 4.3% وأغلق عند 85.2 دولار 87.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 84.9 دولار.