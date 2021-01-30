شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" يقفز بأكثر من 60% معززا مكاسبه إلى 400% في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جيم ستوب" بشكل كبير في جلسة اليوم الجمعة بعد إلغاء قرار منع المستثمرين من شراء هذا السهم على وجه الخصوص.



وأعلنت منصة "روبن هود" للوساطة الإلكترونية استئناف التعاملات على سهم شركة الألعاب "جيم ستوب" اليوم بعد فترة قصيرة من منسع مستثمرين من شراء سهم هذه الشركة بموجب قرار بمنعهم من ذلك.



كان سهم شركة "جيم ستوب" قد شهم مكاس قوية في الأسبوع الجاري بعد أنباء صحفية عن أن مستثمرين أفراد اتفقوا على شراء ما تراهن صناديق التحوط على انخفاضه.



وتسببت هذه الاتفاقات والتحركات من جانب صغار المستثمرين في تقلبات قوية وحادة في البورصة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "جيم ستوب" بنسبة 67.8% وأغلق جلسة الجمعة عند 325 دولارا ليعزز مكاسبه منذ بداية الإثنين الماضي وحتى إغلاق جلسة اليوم إلى 400%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 413 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 250 دولارا.