شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لعقارات دبي بـ 29 مليار درهم في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

كشفت بيانات «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي التصرفات العقارية في السوق المحلي منذ بداية العام 2021، خلال شهر يناير/ كانون الثاني، قد بلغ نحو 28.7 مليار درهم نتجت من خلال 6347 إجراءً.

وتشير تفاصيل بيانات الدائرة الى أن مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية وصل عددها إلى 3137 تصرفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 6.36 مليار درهم، بينما سجلت الرهون 2917 تصرفاً، لتصل قيمتها إلى نحو 21 مليار درهم، أما الهبات فحققت 293 تصرفاً بلغت قيمتها 1.37 مليار درهم.

وسجلت التصرفات الإجمالية للعقارات المنجزة 5.1 مليار درهم نتجت عن 2245 إجراء، شملت 1387 وحدة سكنية، و525 مبنى، و333 أرضاً. أما التي لا تزال على الخارطة فحققت 892 تصرفاً بقمة إجمالية بلغت 1.26 مليار درهم شملت 718 وحدة سكنية، و 174 مبنى.

وأشارت تقارير عقارية محلية إلى أن السوق العقاري في دبي شهد تسارعاً وتحسناً تدريجياً منذ بداية النصف الثاني 2020، وكان أكثر وضوحاً في الربع الأخير من العام نفسه، ويستهل القطاع العام 2021 بنتائج إيجابية تدعم منحنى النمو والتحسن التدريجي الذي يتوقع أن يبدو أكثر وضوحاً خلال الأشهر المقبلة.