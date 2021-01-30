شكرا لقرائتكم خبر عن الـدول الغـربيـة تنتصـر فـي معركـة ضـد الجرائـم المعلومـاتيـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت سلطات دول غربية عدة، من بينها الولايات المتحدة ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، نقطة مهمة في سجلّ الجرائم الإلكترونية مع الاستحواذ على برمجية «إيموتيت» الخبيثة، حتى لو أنه لا يزال ينبغي تحديد نطاق تأثير ذلك، وفق خبراء.

وكانت إيموتيت التي عُرفت للمرة الأولى في عام 2014، تسمح للقراصنة بالتحكم بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا، بفضل مرفقات في بريد إلكتروني وباستخدام هذه الحواسيب لنشر البرمجية الخبيثة بشكل أكبر عبر إرسال رسائل إلكترونية كاذبة تتضمن المرفقات الخبيثة، بدلاً من المستخدم الشرعي للكومبيوتر.

يقول الأمين العام للجمعية الفرنسية لمتخصصي الأمن السيبراني لويك غيزو: «حتى الآن تم تدمير إيموتيت. لا يبدو أنه لا يزال لديها نشاط على الصعيد العالمي».

وأعلنت الشرطة الأوروبية «يوروبول» والوكالة القضائية يوروجست الأربعاء، أن «سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في جميع أنحاء العالم عطلت هذا الأسبوع إحدى أهم الشبكات البرمجية الروبوتية في العقد الماضي».

وقالت إن «المحققين سيطروا الآن على بنيتها التحتية في عملية منسقة على المستوى الدولي» ما سمح ب «تدمير «إيموتيت» التي وصفتها يوروبول بأنها «أخطر البرامج الخبيثة في العالم».

ويرى غيزو أنه لا يزال ينبغي تحديد نطاق تأثير هذا التفكيك مضيفاً «سندرك ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة في حال واصل أعضاء المجموعة الإجرامية (...) أو شركات تابعة لها، أنشطتها وبأية أدوات».

ويوضح خبير الأمن المعلوماتي لدى شركة ويفستون الاستشارية جيروم بيلوا أن إيموتيت أشبه«بأفعى ذات سبع رؤوس، نقطع أكبر رؤوسها، لكن يبقى لديها على الأرجح رؤوس صغيرة يمكن أن تنمو» لأخذ مكان الرأس الكبير.

ويرى المتخصص في الدفاع الإلكتروني لدى شركة«تاليس» إيفان فونتارينسكي أنه «غالباً ما تقوم مجموعة مهاجمة باستئناف أنشطة مجموعة أخرى عبر التكيّف». ويضيف أن«الانهيار النسبي لإيموتيت قد يؤدي إلى سباق قويّ جداً لمنافستها من أجل الحصول على حصص السوق».

وتم تنفيذ عملية تفكيك إيموتيت بفضل تعاون بين أجهزة الشرطة والقضاء في ثماني دول هي هولندا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وليتوانيا وكندا وأوكرانيا.

وأفاد مصدر مقرب من الملف وكالة فرانس برس بأنه«تمّ قطع الإنترنت» عن خوادم موجودة في فرنسا تشارك في نشر البرمجية الخبيثة «بشكل متزامن مع الدول الأوروبية الأخرى».

واستُخدمت إيموتيت في فرنسا خصوصاً من أجل استهداف بعض أجهزة وزارة العدل وقضاة ومحامين في باريس في سبتمبر/أيلول الماضي، وتُعتبر إحدى أكبر ناقلات العدوى لبرامج فدية أو«رانسوم وير» (وهو برنامج يعيق الوصول إلى أنظمة معلوماتية مقابل دفع فدية).

توقيف المجرمين الإلكترونيين

وحتى لو أنه لا يزال تحديد مدى الفعالية الحقيقية للاستحواذ على إيموتيت غير ممكن، إلا أن جميع الخبراء يشيدون رغم كل شيء بهذا الجهد المنسق للسلطات الغربية، في وقت يثير إفلات المجرمين من العقاب في العالم الرقمي استياءً متزايداً.

ويعتبر جيروم بيلوا أن العملية «تسمح بإثبات أنه ليس هناك قدر»وأنه «من الممكن توقيف المجرمين الإلكترونيين»إذا نشرنا الوسائل الكافية. (أ ف ب)