شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبي للتسوق.. باقة أمل للتجار وصفقات رائعة للمتسوقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شهدت المراكز التجارية في دبي إقبالاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق، في محاولة للاستفادة من الخصومات المقدمة من المحال التجارية، التي وصلت إلى 90%، والتي مثلت في الوقت نفسه انتعاشاً كبيراً للتجار وأصحاب المحال لتعويض مبيعات فترة الركود خلال جائحة كورونا.

ويشارك 300 علامة تجارية في أكثر من 1000 متجر في تخفيضات الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق وتقدم تشكيلة واسعة من المنتجات من 28 وحتى 30 يناير في مراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المدينة. وتتيح هذه التخفيضات اكتشاف الصفقات الكبرى والعروض الترويجية والأنشطة التي يقدمها المهرجان، مع تخفيضات من 25 إلى 90% على أشهر علامات الأزياء وأحدث منتجات أسلوب الحياة وألعاب الأطفال وغيرها الكثير.

وأنعشت التخفيضات الحصرية والعروض الاستثنائية التي تقدمها الأسواق التجارية ومراكز التسوق في دبي تجارة التجزئة في دبي بصورة ملحوظة، لاسيما مع إقبال الأفراد والعائلات على زيارة مراكز التسوّق التي حظيت بإقبال واسع من الجمهور في عطلة نهاية الأسبوع.

وتهافت الزوار على اقتناء أفضل الفرص والعروض مع تخفيضات استثنائية وصلت إلى 90% على مجموعات مختارة من السلع والمنتجات الاستهلاكية والأدوات المنزلية والملابس والإكسسوارات والهدايا إلى جانب الإلكترونيات والأحذية، فيما تتواصل العروض والفعاليات الترفيهية وعروض الإقامة الفندقية والترفيه العائلي والأنشطة المتنوعة في المدينة حتى ختام الموسم الحالي 30 الجاري. ويتنافس نحو 3500 متجر على تقديم أفضل الصفقات للزوار ومنح تنزيلات بين 25 و75% على مئات من أشهر العلامات التجارية فيما أطلقت مجموعة من أفضل الفنادق في دبي باقات من عروض الإقامة لضمان تجربة ترفيه وضيافة مميزة.