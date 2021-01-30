شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات دبي.. الوحدات الجديدة في عام «الوباء» أقل 40% من 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أظهرت أحدث بيانات القطاع العقاري المحلي في دبي أن سوق الوحدات السكنية في الإمارة قد شهد دخول 39 ألف وحدة خلال العام الماضي 2020، مقارنة بنحو 65 ألف وحدة في 2019 وبتراجع بلغت نسبته 40%، الأمر الذي سيدفع باتجاه خلق التوازن التدريجي بين طرفي معادلة العرض والطلب.

وعلى صعيد سوق المساحات المكتبية، شهد السوق في دبي خلال العام الماضي تسليم ما مجموعه مليونا قدم مربعة من المساحات التأجيرية، أغلبها في مركز دبي المالي العالمي و«وسط مدينة دبي»، ليصل إجمالي المخزون من المساحات المكتبية إلى 92 مليون قدم مربعة.



سوق البناء



ويرتبط هذا التراجع الملحوظ في سوق إنجاز وتسليم الوحدات العقارية بتوقف وتراجع وتيرة العمل في مواقع البناء خاصة خلال النصف الأول من 2020 جراء تدابير الإغلاق وتقييد الحركة والإجراءات الحكومية لمكافحة انتشار جائحة «كورونا»، إلا أن الأمر تغير إلى الأفضل مع عودة النشاط إلى هذا القطاع في النصف الثاني من العام نفسه.



5.7 % نمو الوحدات



وأظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في الإمارة وصل إلى 725 ألفاً و480 وحدة سكنية مع نهاية العام الماضي، مقارنة ب686 ألفاً و480 وحدة في 2019، بزيادة سجلت 39 ألف وحدة جديدة وبنمو بلغت نسبته 5.7%.



الشقق والفلل



ووفقاً لبيانات السوق العقاري في دبي، استحوذت الشقق على الجزء الأكبر من الوحدات السكنية بحصة لامست 80%، مقارنة ب20% فقط للفلل، الأمر الذي يعزز مستقبل قطاع الفلل الذي يشهد إقبالاً متسارعاً في ظل التغير الذي انعكس على توجهات القاطنين في دبي نظراً للانعكاسات والظروف التي فرضتها جائحة «كورونا» كالانتقال إلى البيوت المستقلة كبديل من الشقق المغلقة، والتحول من دائرة المستأجر إلى المالك لتفادي الالتزامات الشهرية مقابل الإيجار أو البحث عن مصدر دخل إضافي.



العقارات الجاهزة



ووفقاً لبيانات «أراضي دبي»، استحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من عمليات البيع في السوق المحلي بدبي خلال 2020 بنسبة 72% نتجت عن 20512 صفقة بقيمة 52 مليار درهم، مقارنة ب 28% للتي لا تزال على الخارطة من خلال 14600 صفقة بقيمة 20 مليار درهم. هذا وبلغت القيمة الإجمالية لتصرفات عقارات دبي خلال العام الماضي 174 مليار درهم، منها 72 ملياراً للبيع، و87 ملياراً للرهونات، و15 مليار درهم للهبات.



المباني المنجزة



سجلت قيمة المباني المنجزة في دبي منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 24 مليار درهم، نتجت عن إنجاز 2479 مبنى متنوعاً، بمعدل 9 مبان يومياً، حسب بيانات صادرة عن «بلدية دبي» نشرها «مركز دبي للإحصاء».

وبيّنت الإحصاءات أن المباني الجديدة المنجزة خلال الأشهر ال9 الأولى من العام الجاري توزعت بين 781 مبنى ل«فلل استثمارية» بتكلفة 889 مليون درهم، 1150 ل «فلل خاصة» ب2.241 مليار درهم، و319 مبنى متعدد الطوابق بقيمة 18.5 مليار درهم، و117 مبنى صناعياً بتكلفة 574 مليون درهم، و112 مبنى عاماً ب1.63 مليار درهم.

وحققت الفلل الخاصة أعلى نسبة بين المباني المنجزة منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث وبلغت 46.3%، فيما بلغت نسبة الفلل الاستثمارية 31.5%، والمباني متعددة الطوابق 12.9%، أما المباني العامة فحققت 4.5%، وأخيراً المباني الصناعية بنسبة 4.7%.



نمو متسارع



وأشارت تقارير عقارية محلية إلى أن السوق العقاري في دبي يشهد تسارعاً وتحسناً تدريجياً منذ بداية النصف الثاني 2020، وكان أكثر وضوحاً في الربع الأخير من العام نفسه، وهذا يعتمد على نمو القدرات الرقمية والتركيز على الأداء المستدام من العوامل الرئيسية التي ستساعد القطاع العقاري في الإمارة على التعافي من تداعيات جائحة «كورونا».

وبين تقرير «جي. إل. إل» أنه على الرغم من التباطؤ في أداء القطاع العقاري الإماراتي في بداية عام 2020، إلا أن النصف الثاني شهد انتعاشاً في النشاط على خلفية تخفيف إجراءات تقييد الحركة وظهور الطلب الكامن من خلال قطاع الوحدات السكنية في إمارتي أبوظبي ودبي.

وبحسب التقرير، فإن الاستدامة والاعتماد على التقنية عاملان أساسيان وسيكون لهما دور كبير في دفع القطاع العقاري في العام الجديد، ولا شك أن جائحة «كوفيد-19» قد ساعدت في تسريع تنامي هذا الدور، ومن المحتمل أن يسهم هذان العاملان في رسم ملامح تعافي القطاع في عام 2021.

المساحات المكتبية



وعلى صعيد سوق المساحات المكتبية، شهد السوق في دبي خلال العام الماضي تسليم ما مجموعه 194 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، أغلبها في «مركز دبي المالي العالمي» و«وسط مدينة دبي»، ليصل إجمالي المخزون من المساحات المكتبية إلى 8.9 مليون متر مربع.

ولا يزال سوق المساحات المكتبية في دبي محافظاً على مراعاته متطلبات المستأجرين ورغباتهم مع استمرار الملاك في طرح الحوافز وشروط التأجير الجذابة، الأمر الذي عزز حركة الهجرة الداخلية في هذا القطاع إلى مساحة مكتبية ذات نوعية جيدة، خاصة في دبي، ما أدى إلى زيادة استقطاب المستأجرين على كافة مستويات السوق.