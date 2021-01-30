شكرا لقرائتكم خبر عن الحذر يخيم على الأسهم مع انطلاق موسم النتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تذبذب أداء الأسهم من جلسة إلى أخرى، وسط عمليات شراء استهدفت أسهماً قيادية في البنوك والعقار والاتصالات، في أسبوع طغى عليه الحذر من قبل المستثمرين، مع انطلاق موسم نتائج الشركات، والصدى المتواصل لأزمة «كوفيد-19» على الصعيدين المحلي والعالمي.

ومع ظهور نتائج في البنوك التي أظهرت تراجعاً في أرباحها بسبب ارتفاع المخصصات، ارتفعت «القيادية» منها على أساس أسبوعي، بدءاً من «الإمارات دبي الوطني» بارتفاعه 1.72% و«دبي الإسلامي» 0.2% و«أبوظبي الأول» 0.54%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وتراجع «أبوظبي التجاري» 1.98%.

تعرضت أسهم العقار إلى ضغوط تسببت بتراجعها جماعياً في سوق دبي، لينخفض «إعمار العقارية» 5.47% و«إعمار مولز» 5.73% و«إعمار للتطوير» 4.55% و«الاتحاد العقارية» 3.12% و«ديار» 4.87%، و«داماك» 2.14%، بينما استقر «الدار» في سوق أبوظبي، وتراجع «رأس الخيمة العقارية» 4.92%.



أداء المحافظ الاستثمارية



كما أظهرت بيانات الأسواق تبايناً في أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي خلال الأسبوع المنصرم، وبصافي استثمار بلغ 68.6 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 65.75 مليون درهم محصلة بيع.

وسيطر التباين كذلك على أداء الأجانب (غير العرب) الذين اتجهوا نحو الشراء بسوق دبي، ولكن على نحو متواضع بعد أن سجل صافي استثماراهم 11.9 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 108.85 مليون درهم محصلة بيع.

وسجلت سيولة الأسواق الأسبوعية 3.5 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم في سوق دبي، و2.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.37 مليار سهم، توزعت بواقع 892.5 مليون سهم في دبي، و479.6 مليون سهم في سوق أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 32.4 ألف صفقة.



سوق دبي عند 2697 نقطة



وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي خلال أسبوع بنسبة 1.4% عند مستوى 2697 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والنقل والخدمات والتأمين.

وهبط قطاع العقار 4.91% مع الهبوط الجماعي لأسهم شركات القطاع.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.61% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 1.2% و«دبي المالي» 2.38% و«شعاع كابيتال» 4.3%.

وتراجع قطاع النقل 3% بعد تراجع «العربية للطيران» 6.62% و«أرامكس» 0.23% و«الخليج للملاحة» 6.34%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك 0.9% مع ارتفاع السهمين القياديين في السوق «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».



سوق أبوظبي إلى 5641.7 نقطة



حافظ مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاعه الأسبوعي بنسبة 0.54% إلى مستوى 5641.7 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.12% بفعل ارتفاع «أبوظبي الأول» رغم انخفاض «أبوظبي التجاري» واستقرار «أبوظبي الإسلامي».

وصعد قطاع الاستثمار 1.98% إثر صعود «العالمية القابضة» 2.22% و«الواحة كابيتال» 1.83%، في مقابل هبوط «إشراق» 3.96%.

وارتفع قطاع الاتصالات 1.95% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وعلى العكس، هبط قطاع العقار 0.28% نتيجة هبوط «رأس الخيمة العقارية» 4.92% فيما استقر «الدار» عند إغلاقه السابق.

وانخفض قطاع الطاقة 1.48% متأثراً بانخفاض «دانة غاز» 2.43% و«طاقة» 0.68% و«أدنوك للتوزيع» 1.28%.



توجه السيولة



وعلى صعيد التداولات الأسبوعية، جاءت الصدارة ل«أبوظبي الأول» بقيمة 551.2 مليون درهم مغلقاً عند 15.02 درهم، تلاه «الدار» بسيولة قدرها 464.5 مليون درهم وأقفل عند 3.5 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بقيمة 362.4 مليون درهم، وأقفل عند 46 درهماً.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 322.57 مليون درهم مغلقاً عند 3.8 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 236.8 مليون درهم ليغلق عند 5.04 درهم، ثم «دبي المالي» الذي استقطب نحو 154 مليون درهم، وأقفل عند 1.23 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي خلال أسبوع «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 18.82% إلى مستوى 5.05 درهم، تلاه «جلفار» بصعوده 10.71% ليغلق عند 1.55 درهم، ثم «بالمز الرياضية» الذي أغلق مرتفعاً 5% عند مستوى 14.7 درهم.

وفي المقابل، انخفض «الوطنية للتكافل» 5% مغلقاً عند 0.95 درهم، تلاه «البنك العربي المتحد» بنزوله 4.95% إلى 0.807 درهم، ثم «ريم للاستثمار» بتراجعه 4.93% ليغلق عند 23.52 درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، وبنسبة 50.97% مغلقاً عند 15.55 درهم، تلاه «بي إتش مباشر» بصعوده 24.61% مغلقاً عند 0.319 درهم، ثم «اكتتاب» وزاد 8.42% إلى مستوى 0.206 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «العربية للطيران» بتراجعه 6.62% وإغلاقه عند 1.27 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» منخفضاً 6.34% ومغلقاً عند 0.384 درهم، ثم «إعمار مولز» الذي تراجع 5.73% عند 1.81 درهم.



الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في أسبوع بسوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 113.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 38 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و75.4 مليون درهم حصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 113.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.68 مليون درهم محصلة بيع العرب، و108.85 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.6 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 10.68 مليون درهم محصلة شراء العرب، و11.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 22.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 720 ألف درهم فقط، محصلة بيع الخليجيين، و21.87 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب)، مشترياتهم خلال أسبوع، على أسهم شركات «دبي المالي»، و«منازل العقارية»، و«أرامكس»، و«الاتحاد العقارية»، و«داماك»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«الخليج للملاحة» و«أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع».



المؤسسات



تباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 68.6 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 65.75 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 65.75 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 68.6 مليون درهم محصلة بيع.