شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط : 15.5مليار جنيه حجم الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حجم الاستثمارات الموجه للعاصمة الإدارية الحديده خلال العام المالى 2020-2021، وبلغت 15.5 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، في تقرير حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن مشروع العاصمة يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبرى، تتضمن منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومناطق خدمية، موكدة ان الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اشار التقرير الى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة يصل إلى 772 مشروعًا، بقيمة استثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 20/2021 تبلغ 46,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة تصل إلى 49,2%.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاقد مع شركة "مايكروسوفت"، لتوفير الرُخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المُواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحى الحكومى.