شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسجل خسائر شهرية و"الداو جونز" يهبط بأكثر من 600 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة وعمقت خسائرها مع استمرار مخاوف المستثمرين من المضاربات وأزمة "كورونا"، لتسجل وول ستريت خسائر أسبوعية وشهرية.



وذكرت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية بأن اللقاح الذي تطوره للوقاية من فيروس كورونا سيتم إعطاؤه على جرعة واحدة فقط بدلا من جرعتين مثل اللقاحات الأخرى.



ومع ذلك، أفادت شركة التكنولوجيا الحيوية بأن فاعلية هذا اللقاح لا تتجاوز نسبتها 66% فقط، وهي نسبة مخيبة لآمال الكثيرين.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر الدخل الشخصي في أمريكا ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.1%، في حين انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2%.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% أو ما يعادل 14 سنتا وأغلق الخام جلسة نيويورك عند 52.20 دولار للبرميل، وسجل الخام مكاسب شهرية بنسبة 7.6% أعلى سعر اليوم عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 51.9 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.3% أو ما يعادل 72 سنتا وأغلق الخام جلسة لندن عند 54.81 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5% ومكاسب شهرية بنسبة 5.8%، وبلغ أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 55.3 دولار.



وفي ختام التداولات، هبط "داو جونز" بنسبة 2% (ما يعادل 620 نقطة) إلى 29982 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.3% وخسائر شهرية بنسبة 2%.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 2% (ما يعادل 266 نقطة) إلى 13070 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.5% لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 1.4%.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.9% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 3714 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.3% وخسائر شهرية بنسبة 1.1%.