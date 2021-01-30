شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة: الفنادق سارعت بتوفيق أوضاعها مع الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لقطاع السياحة، إن معظم المنشآت السياحية التى تم تحرير مخالفات لها لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية أو تلك المتعلقة بمواعيد الفتح والغلق، سارعت فى توفيق أوضاعها والالتزام بتطبيق هذه الضوابط حتى يتسنى لها إعادة التشغيل مرة أخرى، مشددة على حرص الوزارة على التأكد من التزام الفنادق وكافة المنشآت السياحية بقرارات مجلس الوزراء والتى تهدف جميعها لحماية المواطنين والعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أضافت "شلبي"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة لا تتهاون مع المخالفين لقرارات مجلس الوزراء، وأن العقوبة تصل إلى غلق المنشأة، ولتحقيق ذلك تقوم لجان تفتيش من الوزارة بالمرور على هذه المنشآت والتأكد من تطبيقها لهذه الضوابط وفى حال مخالفة أى منشأة لهذه الضوابط يتم توقيع العقوبة عليها بما يتناسب مع المخالفة.

أشارت "شلبي"، إلى قرارات تنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال والمطاعم والبازارات لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على السياحة؛ حيث أنها تقضى على أية مظاهر للعشوائية نظرًا لأنها تمنح الفرصة للجهات المختصة لتحقيق الانضباط، كما أنها تعكس مظهرًا حضاريًا للانضباط فى الشارع المصري، إلى جانب أنها تساعد بالطبع على مواجهة الأزمة الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أما فيما يتعلق بالرقابة على تنفيذ تلك المواعيد سيكون من خلال الحملات التى تقوم بها لجان التفتيش التى تطبق الدور الرقابى للوزارة، والتى تقوم بأداء دورها باقتدار انعكس فى مراقبتها لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا التى أقرتها الوزارة لإعادة تشغيل المنشآت السياحية.